Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının ardından
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Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

29.06.2020 01:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 01:09

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettikleri Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, son haftalara girildikçe takımların üzerindeki baskının arttığını kaydetti.

Maça, kazanarak rakipleriyle farkı açmak için çıktıklarını dile getiren başarılı teknik adam, "Devrelerin ilk 15'er dakikalık bölümleri dışında oyunun kontrolünü rakibimize verdik. Bu planladığımız bir şey değildi ama rakibin iyi ayaklara sahip olması, santrforsuz olmaları, değişken, gezerek ve bloklar arasında topla buluşarak oynamalarını sağladı. İkinci yarıda 4-4-2'ye döndük ve golü de bulduk. Ardından ikinci golü bulma ve maçı bitirme şansını yakaladık ama olmadı. Sonrasında rakibimize pozisyonlar verdik. Kaptırdığımız toptan golü yedik. Maçın genelinde 4 net pozisyon verdik, o kadar da biz girdik ama Galatasaray'ın üstünlüğüyle geçtiği gözüküyor." diye konuştu.

Takım ve bireysel olarak iyi işler yapmadıklarını aktaran Buruk, "Karşılaşmadan önce hedefimiz 3 puandı ama oyuna ve 10 kişi kalmamıza bakarsak 1 puan kötü değil. Galatasaray ile olan puan farkını 8'de tuttuk. İkili averajı da sayarsak 9'a çıkmış oldu. Sivasspor'un 1 puan daha önüne geçtik. Trabzonspor ile 2 puanlık farkı koruduk. Bundan sonraki haftalarda kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Visca'ya verilen kırmızı kart doğru değildi"

Okan Buruk, Edin Visca'ya iki sarı karttan gösterilen kırmızı kartın doğru olmadığını savundu.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, hakem Ali Palabıyık'ın gösterdiği kartları eleştirerek, "Edin Visca'ya gösterilen kırmızı kartın doğru olmadığını düşünüyorum. Dün de gördük. Çok basit kartlar gösteriliyor. Mahmut'a gösterilen ve cezalı duruma düşmesine neden olan kart da basitti. Omuz omuza giderken sarı kart gösterildi. Çok fazla cezalı duruma düşen oyuncumuz oldu. Bu oyuncular üzerinden gösterilen kartlar bizi de üzdü." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyoruz"

Okan Buruk, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Maçtan önce Trabzonspor'un berabere kalarak kendilerine 1 puan yaklaştığını anlatan genç teknik direktör, "Bu maçtan aldığımız 1 puanla farkı koruduk. Trabzonspor'un kaybı bizi olumlu etkilemeliydi ama sahada oyun olarak bunu görmedim. Şu anda iki puanlık avantajımız var. Bu haftaya bu şekilde girmek isteyip istemediğimizi sorsalar, istediğimizi söylerdik. Hem önde olmak hem de önümüzdeki hafta Galatasaray ile Trabzonspor'un oynaması bizi avantajlı kılıyor." açıklamasını yaptı.

En zor fikstürlerinin sona erdiğini aktaran Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zor bir süreçten çıktık ama pandemi sonrası hazırlık dönemini iyi geçiren takımlardan biriyiz. Performans olarak son Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçları oyun olarak bizi mutlu etmişti. Bugün oyun olarak istediğimizi yapamadık. Beş haftalık bir süreç var. Başkanımız, yönetimimiz, seyircilerimiz ve oyuncularımızla şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyoruz. Avantajımız var. Her şey bu 5 maçın sonunda belli olacak. Konsantrasyon olarak geçen senenin çok daha üstündeyiz. Bu seneye iyi başlayamadık. Uzun süre lider değildik. Geçen hafta liderliği aldık. Bu hafta da lideriz. Ligin sonuna kadar bunu devam ettirmek istiyoruz. Geçen seneye göre çok daha inançlı ve kadro olarak güçlüyüz. İnşallah sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz."

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının ardından

Kaynak: AA

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