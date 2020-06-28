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Medipol Başakşehir-Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'in 29. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile yapılan müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Medipol Başakşehir-Galatasaray maçından notlar
28.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:03

Süper Lig'in 29. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile yapılan müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip, Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Mario Lemina, Marcelo Saracci, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Ömer Bayram ve Emre Akbaba 11'i ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle ilk 11'de 3 değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Terim, 28. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Ahmet Çalık, sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho ve sakatlanan Radamel Falcao'nun yerine, cezasını dolduran Donk'un yanı sıra Linnes ile Ömer Bayram'ı görevlendirdi.

Santrforda Emre Akbaba görev yaptı

Galatasaray'da sakat futbolcuların yokluğunda santrfor bölgesinde Emre Akbaba görev yaptı.

Sarı-kırmızılı ekibin golcülerinden Radamel Falcao ile Florin Andone sakatlıkları, Adem Büyük ise cezası nedeniyle Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemedi. Bu futbolcuların yokluğunda en ileride Emre Akbaba gol aradı.

Cezası biten Donk ilk 11'de

Galatasaray'da savunma hattında Ryan Donk'un dönmesi, teknik direktör Fatih Terim'in elini rahatlattı.

Sarı-kırmızılı ekipte Cristian Luyindama'nın ardından Marcao da sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek. Geçen hafta savunmanın ortasında Lemina ile Ahmet Çalık görev alırken, Ahmet gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Gaziantep FK müsabakasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Donk, Medipol Başakşehir mücadelesinde sahadaki yerini aldı. Donk'un yanında Lemina görev yaptı.

Medipol Başakşehir'de 2 değişiklik

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, 28. haftadaki MKE Ankaragücü müsabakasının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Galatasaray karşısına takımını, Mert Günok, Junior Caiçara, Carlos Ponck, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Robinho ve Enzo Cerivelli 11'i ile çıkardı.

Okan Buruk, yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Mehmet Topal, Fredrik Guldbrandsen, Eljero Elia, Demba Ba, Aziz Eraltay, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Emre Kaplan ve Gökhan İnler'e yer verdi.

Buruk, geçen haftaki MKE Ankaragücü müsabakasına ilk 11'de başlayan Demba Ba'yı yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine Robinho'yu oynattı. Başarılı teknik adam, cezalı olan Martin Skrtel'in yerine ise savunmanın ortasında Ponck'u görevlendirdi.

Başakşehir'den Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" pankartı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü yönetimi, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için tribüne "geçmiş olsun" pankartı astı.

Yakın zamanda beyin ve mide ameliyatları geçiren Cengiz için tribünde, "Sayın Mustafa Cengiz başkana geçmiş olsun dileklerimizle." yazılı pankart yer aldı.

Sağlık çalışanları tribünde

Ev sahibi kulüp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının kartondan maketlerine tribünde yer verdi.

Turuncu-lacivertliler, yaklaşık 50 sağlık çalışanının maketini tribüne yerleştirdi.

Kale arkasındaki tribünde ise "Sonsuz emekleri ve büyük fedakarlıkları için tüm sağlıkçılarımıza minnettarız." yazılı pankart yer aldı.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonunun "Sağlık çalışanlarımıza minnettarız." yazılı pankartı da tribüne asıldı.

Kaynak: AA

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