Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
17.09.2020 23:01 | Son Güncelleme: 17.09.2020 23:04

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunlarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ercan Çakar
Ercan Çakar
AA Editörü
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