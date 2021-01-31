Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

31.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:10
Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü Galatasaray'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü Galatasaray'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, dar alan ve geniş alan pas çalışmalarının ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

Tedavileri süren oyunculardan Giuliano takımla çalışırken, Rafael bireysel antrenör eşliğinde çalışma yaptı.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Serdar Ortaç Jason Statham
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mart Ankara Yangın Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 14:11:40. #1.15#
title