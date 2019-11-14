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Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

14.11.2019 20:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:36
Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Medipol , Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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