Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Martin Skrtel, aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilmiştir"
28.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:21
Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Martin Skrtel, 27.12.2020 tarihinde oynanan Süper Lig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilmiştir.
Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Martin Skrtel, 27.12.2020 tarihinde oynanan Süper Lig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilmiştir."
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı