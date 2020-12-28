Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Martin Skrtel, aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilmiştir"
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Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Martin Skrtel, aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilmiştir"

28.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:21
Medipol Başakşehir:

Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Martin Skrtel, 27.12.2020 tarihinde oynanan Süper Lig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilmiştir.

Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Martin Skrtel, 27.12.2020 tarihinde oynanan Süper Lig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilmiştir."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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