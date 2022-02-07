Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Carlos Ponck, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyecek."
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Carlos Ponck, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyecek.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Carlos Ponck, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyecek." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor