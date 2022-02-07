Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Carlos Ponck, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyecek." - Haberler Spor
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Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Carlos Ponck, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyecek."

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Medipol Başakşehir:

Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Carlos Ponck, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyecek.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Carlos Ponck, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyecek." - İSTANBUL

Medipol Başakşehir: Futbolcumuz Carlos Ponck, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyecek.

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Rizespor, Spor, Haber

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