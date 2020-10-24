Medipol Başakşehir - FraportTav Antalyaspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig 2020-2021 sezonunun 6. hafta maçları başladı. Buna göre BB M.Başakşehir - Antalyaspor bugün karşı karşıya gelecek. Maç 24 Ekim Cumartesi günü oynanacaktır. Peki M.Başakşehir - Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği M.Başakşehir - Antalyaspor maçı bugün 19:00 'da başlayacaktır. Peki M.Başakşehir - Antalyaspor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...
M. BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
M.Başakşehir - Antalyaspor maçı 24 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani maç yarın akşam 7'de oynanacaktır.
M. BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?
M.Başakşehir - Antalyaspor maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 2 kanalından yayınlanacak. Ayrıca Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacak.
M. BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.
M. BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ
ALİ PALABIYIK(Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN OLGUNCAN(2. Yardımcı Hakem)
ERKAN ÖZDAMAR(Dördüncü Hakem)
A.SOMER KARAKAŞ(Gözlemci)
UĞUR KÖLEMEN(Temsilci)
BÜLENT BALTA(Temsilci)
FAHREDDİN SELÇUK(Temsilci)