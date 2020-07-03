Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı Süper Lig'in 30. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 pas oyunuyla sürdürdükleri idmanın, taktik çalışmasıyla sonlandırıldığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın oynayacağı maç için bu akşam Antalya'ya hareket edecek.

Kaynak: AA