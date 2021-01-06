Medipol Başakşehir FK - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Medipol Başakşehir FK - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

06.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:34
Medipol Başakşehir FK - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 17. haftanın maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Medipol Başakşehir FK - BB Erzurumspor maçıdır. Peki Medipol Başakşehir FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Medipol Başakşehir FK - BB Erzurumspormaçıdır. Peki Medipol Başakşehir FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Medipol Başakşehir FK - BB Erzurumspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Medipol Başakşehir FK - BB Erzurumspor maçı Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında yayınlanacaktır.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BB ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BB ERZURUMSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

ERDİNÇ SEZERTAM(1. Yardımcı Hakem)

SAMET ÇAVUŞ(2. Yardımcı Hakem)

EMRE KARGIN(Dördüncü Hakem)

ALİ PALABIYIK(VAR)

MERT GÜZENGE(AVAR)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

İBRAHİM YUŞAN(Temsilci)

SELİM ARICI(Temsilci)

ONUR AYDEMİR(Temsilci)

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