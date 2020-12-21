Başakşehir'de 1 futbolcunun koron virüs testi pozitif çıktı
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Başakşehir'de 1 futbolcunun koron virüs testi pozitif çıktı

21.12.2020 19:48 | Son Güncelleme: 21.12.2020 20:02
Başakşehir'de 1 futbolcunun koron virüs testi pozitif çıktı

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün yapılan rutin Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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