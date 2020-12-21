Başakşehir'de 1 futbolcunun koron virüs testi pozitif çıktı

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün yapılan rutin Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı