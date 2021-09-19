Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?
2021-2022 Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Medipol Başakşehir - Fenerbahçe arasında oynanıyor. Başakşehir - Fenerbahçe maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe kaç kaç? Başakşehir - Fenerbahçe golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Medipol Başakşehir - Fenerbahçe arasında oynanacak. Peki, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı bitti mi? Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 19 Eylül Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler!
Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı 19 Eylül Pazar günü saat 19:00 'da başladı.
Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Maç 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi. İlk yarı birazdan bitecek.
Maçta Başakşehir 1-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
M. Başakşehir'in attığı goller:
- 16. dakika : Stefano Okaka
İLK YARI SONUCU : 1-0
Maç, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Maçı Fırat Aydınus yönetiyor.
Başakşehir: Volkan Babacan; Şener, Youssouf, Leonardo, Lucas Lima; Mahmut, Tolga; Visca, Aleksic, Deniz; Okaka.
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Gustavo, Meyer, Osayi, Ferdi, Muhammed, Pelkas, Berisha