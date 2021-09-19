Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? - Haberler
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Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

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Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

2021-2022 Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Medipol Başakşehir - Fenerbahçe arasında oynanıyor. Başakşehir - Fenerbahçe maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe kaç kaç? Başakşehir - Fenerbahçe golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...

Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Medipol Başakşehir - Fenerbahçe arasında oynanacak. Peki, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı bitti mi? Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 19 Eylül Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler!

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı 19 Eylül Pazar günü saat 19:00 'da başladı.

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Maç 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi. İlk yarı birazdan bitecek.

Maçta Başakşehir 1-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

M. Başakşehir'in attığı goller:

  • 16. dakika : Stefano Okaka

İLK YARI SONUCU : 1-0

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

Maç, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Maçı Fırat Aydınus yönetiyor.

Başakşehir: Volkan Babacan; Şener, Youssouf, Leonardo, Lucas Lima; Mahmut, Tolga; Visca, Aleksic, Deniz; Okaka.

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Gustavo, Meyer, Osayi, Ferdi, Muhammed, Pelkas, Berisha

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Haber: Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? - Haberler
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