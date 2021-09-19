Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Medipol Başakşehir - Fenerbahçe arasında oynanacak. Peki, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı bitti mi? Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 19 Eylül Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler!

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı 19 Eylül Pazar günü saat 19:00 'da başladı.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi. İlk yarı birazdan bitecek.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Başakşehir 1-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

M. Başakşehir'in attığı goller:

16. dakika : Stefano Okaka

İLK YARI SONUCU : 1-0

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı Fırat Aydınus yönetiyor.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11

Başakşehir: Volkan Babacan; Şener, Youssouf, Leonardo, Lucas Lima; Mahmut, Tolga; Visca, Aleksic, Deniz; Okaka.

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Gustavo, Meyer, Osayi, Ferdi, Muhammed, Pelkas, Berisha

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