Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
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Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, ilk bölümde üç grup halinde pas ve top kapma çalışması yaptı.

Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Boli Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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