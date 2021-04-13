Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde pas ve top kapma çalışmaları yaptığı belirtildi.

İdmanın taktik çalışmasıyla sona erdiği duyuruldu.

Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Hasan Ali Kaldırım ve Ömer Ali Şahiner'in takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdükleri aktarıldı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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