Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmanın ardından duran top organizasyonlarıyla antrenman sona erdi.
Tedavilerine devam edilen Edin Visca, Junior Caiçara, Boli Bolingoli-Mbombo, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci ve Nacer Chadli çalışmaya katılmadı.
Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Hasan Ali Kaldırım'ın durumlarının ise yarın yapılacak kontroller sonrasında netleşeceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul