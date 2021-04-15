Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç oynandığı belirtildi.
Antrenmanda ayağına darbe alan Demba Ba'nın günü tedaviyle geçirdiği, Junior Caiçara, Boli Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım'ın fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı kaydedildi.
Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar