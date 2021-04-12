Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti
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Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın dar ve geniş alanlarda oynanan maçla sona erdiği aktarıldı.

Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Hasan Ali Kaldırım ve Ömer Ali Şahiner'in fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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