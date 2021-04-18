Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Nisan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
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Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Nisan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Nisan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
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M. Başakşehir ligin 35. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Peki Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Medipol Başakşehir - Fenerbahçe canlı anlatım, canlı takip izle! Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

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Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Medipol Başakşehir - Fenerbahçe hangi kanalda? Medipol Başakşehir - Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Medipol Başakşehir - Fenerbahçe canlı izle! Maçtan dakikalar! Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

M. BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı 2-1 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile tamamlandı. Maç özeti birazdan aktif olacaktır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Fenerbahçe deplasmanda Attila Szalai ve Dimitris Pelkas'ın golleriyle rakibini 2-1 yendi. Buna göre puanını 69'a yükseltti. Maçta atılan goller şu şekilde:

Medipol Başakşehir'in Golleri:

18. dakika : Ömer Ali Şahiner

Fenerbahçe'nin Golleri:

40. dakika : Attila Szalai

57. dakika : Dimitris Pelkas

M. BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Nisan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

M. BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 18 Nisan Pazar saat 19:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)

BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)

TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)

ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)

ÜMİT ÖZTÜRK(VAR)

BURAK ŞEKER(AVAR)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(AVAR)

SEBAHATTİN ŞAHİN(Gözlemci)

İBRAHİM SARITAŞ(Temsilci)

FAHRİ İNCEÇELİKLİ(Temsilci)

ABBAS ÖĞRAŞ(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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