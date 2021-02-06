Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini söyledi.

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün, 'Puan almaya geldik.' demiştik, öyle de oldu. Hedefimiz var, bu hedefe ulaşmak için her hafta üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik ekip ve futbolcuları galibiyetten dolayı kutlayan Atılay Canel, "Oyunun ilk yarısında rakibimizin kaçırdığı bir penaltı var. Penaltının kaçmasıyla motivasyonumuz arttı. İkinci yarının başında golü bulduk. Daha sonra da oyunu istediğimiz gibi yönlendirip, galibiyete ulaştık. Fatih Karagümrük'te bir aile ortamı var. Bu aile ortamında da galibiyetler geliyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever