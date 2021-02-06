Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük maçının ardından

06.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:48
Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini söyledi.

Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini söyledi.

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bugün, 'Puan almaya geldik.' demiştik, öyle de oldu. Hedefimiz var, bu hedefe ulaşmak için her hafta üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik ekip ve futbolcuları galibiyetten dolayı kutlayan Atılay Canel, "Oyunun ilk yarısında rakibimizin kaçırdığı bir penaltı var. Penaltının kaçmasıyla motivasyonumuz arttı. İkinci yarının başında golü bulduk. Daha sonra da oyunu istediğimiz gibi yönlendirip, galibiyete ulaştık. Fatih Karagümrük'te bir aile ortamı var. Bu aile ortamında da galibiyetler geliyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Defne Samyeli Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Cenk Tosun Okan Buruk Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Antalya Kocaeli Jandarma Muratpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük maçının ardından - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 18:53:20. #1.15#
title