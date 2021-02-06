Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük maçından notlar
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Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük maçından notlar

06.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:32
Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük maçından notlar

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktörü Aykut Kocaman bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktörü Aykut Kocaman bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Kocaman, turuncu-lacivertli takımın deplasmanda 3-0 kaybettiği Galatasaray mücadelesine ilk 11'de başlayan cezalı Deniz Türüç'in yerine genç oyuncu Muhammed Emin Sarıkaya'yı sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekip; Mert Günok, Muhammed Emin Sarıkaya, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Ömer Ali Şahiner, Giuliano, Gulbrandsen ve Crivelli ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Mehmet Topal, Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Edin Visca, Rafael, Junior Caiçara, Bolingoli, Tolga Ciğerci ve Berkay Özcan kadroda yer almadı.

Muhammed Emin Sarıkaya ilk kez ilk 11'de

Turuncu-lacivertli takımın 18 yaşındaki genç oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya, Süper Lig'de ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'in, iki sezon önce Bursaspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında sağ bekte görev aldı.

Muhammed Emin Sarıkaya, bu sezon Medipol Başakşehir'in Galatasaray ve Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmalarda sonradan oyuna girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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