Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçına hazır
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Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçına hazır

05.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:37
Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmanın ardından yapılan duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakada Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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