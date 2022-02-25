Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

AA, Hilmi Sever - Spor
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Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başladı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, kampa girdi.

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Spor, Haberler

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