Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
AA, Hilmi Sever - Spor
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başladı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, kampa girdi.
AA / Hilmi Sever - Spor