Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Hilmi Sever - Spor
 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 çalışmasıyla süren antrenman, orta ve şut çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Cumartesi, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title