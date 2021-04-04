Medipol Başakşehir evindeki galibiyet özlemine son verdi
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Medipol Başakşehir evindeki galibiyet özlemine son verdi

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir evindeki galibiyet özlemine son verdi

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir, evinde 7 maç sonra kazandı.

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Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir, evinde 7 maç sonra kazandı.

Sahasında oynadığı son 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan turuncu-lacivertli ekip, Yeni Malatyaspor maçını kazanarak kötü gidişine son verdi.

Ligde iki maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Medipol Başakşehir, bu galibiyetle puanını 33'e yükseltti.

Bu sezon 12. yenilgisini alan Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.

Tolga ve Ömer Ali Şahiner'in Başakşehir'deki ilk golleri

Medipol Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci ve Ömer Ali Şahiner, turuncu-lacivertli takımla ilk gollerini Yeni Malatyaspor'a attı.

Tolga, karşılaşmanın 26. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ömer Ali de 87. dakikada attığı golle skoru 2-1'e taşıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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