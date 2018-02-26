Medipol Başakşehir, Evinde Konuk Ettiği Gençlerbirliği İle 1-1 Berabere Kaldı

Süper Lig'in 23. haftasının son maçında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Haftaya lider giren Abdullah Avcı'nın takımı, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalınca zirveyi Galatasaray'a kaptırdı.

Yoğun bir yağmur yağışı altında oynanan karşılaşmada Başakşehir, 28. dakikada Emmanuel Adebayor'un kafa golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Gençlerbirliği, 50. dakikada Abdul Khalili'nin frikik golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

AVERAJLA LİDERLİĞİ GALATASARAY'A KAPTIRDI

Bu sonucun ardından Başakşehir, 47 puana çıktı ve averajla 2. sıraya düştü. Ümit Özat yönetiminde son haftalarda başarılı sonuçlar alan Gençlerbirliği ise 26 puanla 13. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Gençlerbirliği ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.