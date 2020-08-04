Medipol Başakşehir ekibi Kopenhag'a gitti (2)
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Danimarka temsilcisi Kopenhag'la karşılaşacak Medipol Başakşehir İstanbul Havalimanı'ndan Danimarka'ya hareket etti.
04.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:47
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Danimarka temsilcisi Kopenhag'la karşılaşacak Medipol Başakşehir İstanbul Havalimanı'ndan Danimarka'ya hareket etti. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA