Medipol Başakşehir'e Hatayspor'dan ağır darbe

Teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayıran Medipol Başakakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.