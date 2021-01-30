Medipol Başakşehir'e Hatayspor'dan ağır darbe
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Medipol Başakşehir'e Hatayspor'dan ağır darbe

30.01.2021 18:13 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:16
Medipol Başakşehir'e Hatayspor'dan ağır darbe

Teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayıran Medipol Başakakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

Teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayıran Medipol Başakakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Boupendza (2), Diouf (2) ve Akintola attı. Medipol Başakşehir'in tek golü, Hataysporlu Kamara'nın ters vuruşuyla geldi.

Ligde iki maç sonra kazanan Atakaş Hatayspor puanını 35'e yükseltirken, galibiyet özlemi 4 maça çıkan Medipol Başakşehir ise 24 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli takım, ligin 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, Atakaş Hatayspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Karşılaşmayı Aykut Kocaman da izledi

Medipol Başakşehir'in prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu teknik direktör Aykut Kocaman da mücadeleyi locadan takip etti.

Kocaman, turuncu-lacivertli ekibin yöneticileriyle birlikte maçı izledi.

Mehmet Topal sakatlandı

Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncularından Mehmet Topal, mücadelenin 19. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Mehmet Topal kenara gelirken, Okechukwu Azubuike oyuna dahil oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Ebru Yaşar Cansu Dere Feyza Aktan
Spor Erol Bulut Mesut Özil Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler Rusya Ankara Beşiktaş Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir'e Hatayspor'dan ağır darbe - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 18:20:52. #1.15#
title