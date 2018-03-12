Medipol Başakşehir'e En Büyük Darbe Alt Sıralardan

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan ve puan cetvelinde 3. basamağa gerileyen Medipol Başakşehir, özellikle ligin alt sıralarındaki takımlara karşı yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çekiyor.

Medipol Başakşehir'e En Büyük Darbe Alt Sıralardan

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan ve puan cetvelinde 3. basamağa gerileyen Medipol Başakşehir, özellikle ligin alt sıralarındaki takımlara karşı yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çekiyor.

Kaynak: Dunya.com

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