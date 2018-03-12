Medipol Başakşehir'e En Büyük Darbe Alt Sıralardan
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan ve puan cetvelinde 3. basamağa gerileyen Medipol Başakşehir, özellikle ligin alt sıralarındaki takımlara karşı yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çekiyor.
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan ve puan cetvelinde 3. basamağa gerileyen Medipol Başakşehir, özellikle ligin alt sıralarındaki takımlara karşı yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çekiyor.
Kaynak: Dunya.com