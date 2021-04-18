Medipol Başakşehir düşme hattında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Medipol Başakşehir düşme hattında kaldı

Medipol Başakşehir düşme hattında kaldı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir, ligde üst üste ikinci yenilgisini yaşadı ve haftayı 18. sırada tamamladı.

Pelkas, Başakşehir'e attığı golle efsane Alex de Souza'yı yakalamayı başardı
Pelkas, Başakşehir'e attığı golle efsane Alex de Souza'yı yakalamayı başardı
Koronavirüsü atlatıp maça gelen Başkan Ali Koç, tribünde iftarını açtı
Koronavirüsü atlatıp maça gelen Başkan Ali Koç, tribünde iftarını açtı

Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir, ligde üst üste ikinci yenilgisini yaşadı ve haftayı 18. sırada tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Ömer Ali Şahiner'in golüyle öne geçen Medipol Başakşehir, rakibinin iki golüne engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ev sahibi takım, 88. dakikada Edin Visca ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Turuncu-lacivertli ekip, Fenerbahçe karşısında yaşadığı yenilgiyle 33 puanla düşme hattında kaldı.

Medipol Başakşehir, ligin 36. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Mahmut Tekdemir kırmızı kart gördü

Turuncu-lacivertli ekipte kaptan Mahmut Tekdemir, 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mahmut, mücadelenin 29. dakikasında ilk sarı kartını görmüştü.

Cemali Sertel sakatlandı

Medipol Başakşehir'in genç oyuncusu Cemali Sertel, karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Teknik direktör Aykut Kocaman, Cemali'nin yerine Uğur Uçar'ı sahaya sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Mehtap Ar Burak Sergen Ersin Korkut İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir düşme hattında kaldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 21:31:46. #1.15#

title