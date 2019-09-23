Medipol Başakşehir, Dolmabahçe'den 1 puanla döndü

23.09.2019 22:46

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanından 1 puanla döndü.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısında pozisyon üretmekte zorlanan turuncu-lacivertliler, 54. dakikada Crivelli ile 1-0 öne geçti. Medipol Başakşehir, 84. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı gole engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı: 1-1.

Bu sezon 8. resmi maçına çıkan turuncu-lacivertliler, sadece bir kez galip gelebildi. Ligde de 5. maçını oynayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş karşısında galibiyet fırsatını değerlendiremedi ve haftayı 5 puanla 12. sırada tamamladı.

Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı yine galibiyet sevinci yaşayamadı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı yine galibiyet sevinci yaşayamadı.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'da görev yapan Okan Buruk, bu ekiplerin başında siyah-beyazlılara karşı daha önce 9 maça çıkmıştı.

Beşiktaş'a karşı 10. sınavını Medipol Başakşehir'in başında veren Okan Buruk, bu maçlarda 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Crivelli 2. golünü kaydetti

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Enzo Crivelli, turuncu-lacivertli formayla 2. golünü attı.

Bu sezon rakip fileleri havalandırmakta zorlanan turuncu-lacivertliler, Avrupa'da henüz gol sevinci yaşayamazken, ligde 5 gol kaydetti.

Bu gollerin 2'sine Edin Visca imza atarken, diğer 2'si Crivelli'den geldi.

Fransız futbolcu, Medipol Başakşehir formasıyla ilk golünü Fenerbahçe maçında kaydetmişti.

Medipol Başakşehir'in diğer golü Demba Ba'dan geldi.

Kaynak: AA