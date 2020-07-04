Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyasporu'u 2-0 mağlup etti
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Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyasporu'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyasporu'u 2-0 mağlup etti
04.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:40

Süper Lig'in 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada orta alandan gelişen atakta Podolski'nin ceza sahası içinden sert şutunu kaleci yumruklarıyla uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Sinan Gümüş'ün şutu defansın araya girmesiyle kornere çıktı.

30. dakikada Clichy'in sağ kanttan ceza sahası içine yerden kestiği ortaya Demba Ba'nın gelişine sert şutu üstten az farkla auta gitti.

42. dakikada Crivelli'nin ceza sahası sol çaprazından plase vuruşu yandan dışarı çıktı.

49. dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Jahovic'in şutu direğin hemen yanından dışarı gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Crivelli'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan İrfan Kahveci'nin sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı.

55. dakikada Clich'yin sol kanattan getirdiği topu Demba Ba ile buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutu üstten auta gitti.

60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta penaltı noktası üzerine kestiği ortada Crivelli'nin kafası az farkla üstten dışarı çıktı.

71. dakikada ceza sahası içinde Veysel Sarı ile girdiği hava topu mücadelesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Demba Ba, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

90+2. dakikada Gökhan İnler'in pasıyla penaltı noktası üzerinde topu alan Crivelli müsait pozisyonda golü atamadı.

90+6. dakikada Crivelli sol kanattan ceza sahası içine girer girmez pasını Elia'ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

STAT: ANTALYA

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Ersan Gülüm x (Celutska dk. 57), Kudriashov x, Ufuk Akyol x,Fredy x (Chico dk. 46), Amilton x, Podolski x (Gustavo Leschuk dk. 72), Sinan Gümüş x, Jahovic x

Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Mukairu, Yekta Kurtuluş, Nazım Sangare, Ndinga

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Clichy xx, Epureanu xx, Skrtel xx, Çaicara xxx, Mehmet Topal xx, İrfan Can Kahveci xx (Elia dk. 90 x), Guldbrandsen xx (Robinho dk. 59 x), Berkay Özcan xx (Gökhan İnler dk. 80 ?), Crivelli xxx, Demba Ba xxx (Ponck dk.90 ?)

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Said Kıvanç, Muhammet Arslantaş, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur Uçar, Emre Kaplan

Teknik direktör: Okan Buruk

Goller: Demba Ba (dk. 71), Elia (dk. 90+6) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Epureanu, Skrtel (Medipol Başakşehir), Jahovic (Antalyaspor)

(İHA)

Kaynak: İHA

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