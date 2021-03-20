Medipol Başakşehir, Denizlispor maçına hazır
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Medipol Başakşehir, Denizlispor maçına hazır

20.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:34
Medipol Başakşehir, Denizlispor maçına hazır

Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Junior Caiçara, Boli Bolingoli ve Rafael'in tedavilerine devam edildi. Junior Fernandes ise kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon antrenmanları yaptı.

Denizli Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir maçı, yarın saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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