Medipol Başakşehir'den TFF ve MHK açıklaması

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

MHK'nin sezonun kalan haftaları için yapacağı atamalar ile ilgili soru işaretlerinin giderilmesi için bu soruların cevap bulması elzemdir. Bu soruların cevap bulmaması halinde MHK'nin acilen istifa etmesi gerekir, istifa etmemesi halinde ise kalan haftalarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK şaibe altında kalacaktır."

Demirören Haber Ajansı / Spor