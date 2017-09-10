Medipol Başakşehir'den Kadıköy'de Bir İlk

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenen Medipol Başakşehir, rakibine karşı bir ilki gerçekleştirdi.



Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek, Süper Lig'de rakibini ilk kez Kadıköy'de mağlup etmeyi başardı.



Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda 9 kez sahaya çıkan Medipol Başakşehir, 8 yenilgi ve 1 beraberlik alırken, 10. karşılaşmasında ilk galibiyetini elde etti.



Medipol Başakşehir, bu sonuçla Fenerbahçe deplasmanındaki 8 maçlık yenilgi serisini de sonlandırdı.



Deplasmanda bu sezon ilk galibiyet



Turuncu-lacivertli ekip, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı.



Ligin 2. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 3-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi yenerek, ilk dış saha galibiyetini elde etti.



Volkan Babacan'a tribünden su şişesi atıldı



Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan, ikinci yarının başlangıcı öncesinde tribünden atılan bir su şişesinin başına isabet etmesi nedeniyle sakatlık yaşadı.



Santra vuruşunun yapılmasının beklendiği sırada kale arkası tribünden oldukça sert bir şekilde atılan su şişesi, Volkan Babacan'ın alnına gelirken, oyuncu bir anda yerde kaldı.



Turuncu-lacivertli ekibin kalecisi, bir süre yerde kıvranırken, sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından oyuna devam edebildi.



Meydana gelen bu olay nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısı yaklaşık 4 dakika gecikmeli başladı.



Adebayor bu sezon ilk golünü attı



Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe ağlarına gönderdi.



Ligin ilk 3 maçında gol atamayan Adebayor, Fenerbahçe mücadelesinin ilk yarısında takımını 2-0 öne geçiren golü yaptığı kafa vuruşu ile attı.



Yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği turuncu-lacivertli takımda ligde 6, Türkiye Kupası'nda ise 1 gol kaydetmişti.