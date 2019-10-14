Medipol Başakşehir'den Enver Cenk Şahin'e destek

14.10.2019 19:16

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajından sonra Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e sahip çıktı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eski futbolcusu için, Türk Bayrağı ile " #ComeBackHome (Evine geri dön) #EnverCenkŞahin" mesajı paylaşıldı.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'de 2010 yılında profesyonel kariyerine başlayan Enver Cenk Şahin, 2016-2017 sezonu başında İstanbul ekibinden, St. Pauli'ye transfer olmuştu.

Kaynak: AA