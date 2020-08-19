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Medipol Başakşehir'den Elia'ya veda videosu

Medipol Başakşehir sözleşmesi sona eren ve Hollanda ekibi Utrecht ile anlaşan orta saha oyuncusu Eljero Elia için veda videosu yayınladı.

Medipol Başakşehir'den Elia'ya veda videosu
19.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:19

Medipol Başakşehir sözleşmesi sona eren ve Hollanda ekibi Utrecht ile anlaşan orta saha oyuncusu Eljero Elia için veda videosu yayınladı.

Turuncu-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından, "Teşekkürler Elia" başlığıyla, Hollandalı futbolcunun Medipol Başakşehir'deki neşeli anlarının yer aldığı videoyu paylaştı.

İstanbul ekibine 2017-2018 sezonu başında transfer olan Hollandalı futbolcu, 3 sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 86 resmi maça çıktı ve 12 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir'den Elia'ya veda videosu - Utrecht
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