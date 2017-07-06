Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder Açıklaması

Medipol Başakşehir, Cengiz Ünder'in transferi için İstanbul'a gelen Machester City yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda herhangi bir neticeye varılamadığını açıkladı.



Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:



"Kulüp yönetim kurulu üyelerimiz ile İngiltere'nin Manchester City kulübü yetkilileri arasında genç oyuncumuz Cengiz Ünder'in transferi hakkında 4 saat süren bir görüşme gerçekleşmiştir. Yapılan görüşmeler sonrası henüz bir anlaşmaya varılamamıştır." - İSTANBUL