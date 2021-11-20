Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçından notlar - Haberler Spor
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Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda 1 değişiklik yapıldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda 1 değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli takımın, ligin 12. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri maçta ilk 11'de yer alan isimlerden Edin Visca, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi. Visca'nın sağ arka adalesinden sakatlığı bulunduğu belirtildi.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, Visca'nın yerine ilk 11'de Fredrik Gulbrandsen'i sahaya sürdü.

Sakatlığı bulunan Deniz Türüç kadroda yok

İstanbul ekibinin, Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Deniz Türüç de kadroda yer almadı.

Deniz'in, rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında sol dizinden sakatlandığı belirtildi.

Bu arada iki takım oyuncuları sahaya, "Korsan yayın suçtur, bu suça ortak olma!" yazılı pankartla çıktı.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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