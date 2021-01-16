Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçından notlar
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Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

16.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:19
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan hafta MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yendiği mücadelenin ilk 11'ine göre kadroda 2'si zorunlu 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Edin Visca ve Nacer Cadhli ile yedek kulübesine çekilen Fredrik Gulbrandsen'in yerine Danijel Aleksic, Enzo Crivelli ve Demba Ba ilk 11'de görev yaptı.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren Mert Günok ve Junior Caiçara da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

Turuncu-lacivertli ekip; Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Aleksic, Crivelli ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Ahmet Oğuz kadroda

Demir Grup Sivasspor'un Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, konuk ekibin maç kadrosunda ilk kez yer aldı.

Yedekler arasında yer alan Ahmet, teknik direktör Rıza Çalımbay'dan forma şansı bekledi.

İstanbul'da kar yağışı

Mücadeleden önce Başakşehir'de kar yağışı şiddetini arttırdı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında hakem Alper Ulusoy, maç topunun değişmesini istedi. Bu dakikadan sonra oyun turuncu topla devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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