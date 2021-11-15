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Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, iki grup halinde istasyon çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Edin Visca fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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