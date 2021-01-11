Medipol Başakşehir'de yeni transfer Duarte'ye güven tam

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, Milan'dan satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrolarına kattıkları Leonardo Duarte'nin takıma güç katacağına inandıklarını söyledi.

Mustafa Eröğüt, Duarte transferiyle ilgili olarak AA'ya açıklamalarda bulundu.

Leonardo Duarte'nin bir süredir takip ettikleri bir oyuncu olduğunu belirten Eröğüt, "Duarte, 1,5 sene önce Flamengo'dan Milan'a 11 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuş değerli bir oyuncu. Martin Skrtel'in sakatlığından sonra stoper bölgesinde sayı olarak eksilmiştik. Bu açığı Duarte ile kapatacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiraladıklarını hatırlatan Mustafa Eröğüt, "Leonardo, Milan'ın hafta sonu oynadığı Torino maçında yedek kulübesindeydi. Kondisyon olarak hazır durumda olduğunu biliyoruz ve bir an önce takıma katkı sağlamasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Serie A'dan üç takım istiyordu"

Leonardo Duarte'nin transfer süreci hakkında da bilgi veren Mustafa Eröğüt şöyle konuştu:

"Leonardo Duarte'nin transferi sürecinde iyi ilişkiler kurduğumuz Milan Kulübünün Sportif Direktörü Paolo Maldini'ye teşekkür etmek istiyorum. Maldini, Serie A'dan üç takımın Leonardo'yu istemesine karşın Brezilyalı futbolcunun Başakşehir forması giymesi için kolaylık sağladı. Milan Kulübü ile olan dostluğumuz, ilerleyen süreçte yeni işbirliklerini doğurabilir. Milan gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden biriyle iyi ilişkiler içerisinde olmak bizim için de çok kıymetli. Transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerekli bölgelere takviye yaparak kadromuzu güçlendireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever