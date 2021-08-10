Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
İki grup halinde 5'e 3 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, turnuva maçıyla tamamlandığı aktarıldı.
Tedavisi süren Nacer Chadli, fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli takım, yarın akşam yapacağı idmanla Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever