Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Ahmed Kutucu, Enzo Crivelli ve Atabey Çiçek'in antrenmana katılmadığı kaydedildi.
Turuncu-lacivertli takım, yarın sabah yapacağı idmanla 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan