Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, beş grup halinde 3'e 1 pas çalışmasıyla devam etti ve çift kale maçla antrenman sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Ahmed Kutucu ve Atabey Çiçek idmana katılmadı. Enzo Crivelli ise kondisyoner eşliğinde çalıştı.

Turuncu-lacivertli ekip bu akşam 18.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul