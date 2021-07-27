Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Orta ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Tedavilerine devam edilen Atabey Çiçek, Nacer Chadli, Ahmed Kutucu ve Enzo Crivelli'nin antrenmana katılmadığı ifade edildi.

Turuncu-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün saat 19.00'da Beşiktaş ile karşılaşacak. Müsabaka, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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