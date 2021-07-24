Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Enzo Crivelli ve Atabey Çiçek antrenmana katılmadı.

Medipol Başakşehir, saat 19.00'da Trabzonspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Hande Erçel Kadir Doğulu
Spor Arda Turan Aytaç Kara Fatih Terim Volkan Demirel Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 12:28:35. #1.16#

title