Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon öncesi Bolu'da kamp yapan Medipol Başakşehir, akşam idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni sezon öncesi Bolu'da kamp yapan Medipol Başakşehir, akşam idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, 7'ye 4 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alan ve geniş alanda çift kale maçla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Azubuike Okechukwu ve Enzo Crivelli idmana katılmadı. Youssouf Ndayishimiye ve Tolga Ciğerci atletik performans uzmanı eşliğinde çalıştı.

Medipol Başakşehir hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul