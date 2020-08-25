Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre oyuncular, sabah antrenmanında salonda kuvvet ve ağırlık çalışması yaptı.

Medipol Başakşehir, akşam antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA