Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
25.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:34
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre oyuncular, sabah antrenmanında salonda kuvvet ve ağırlık çalışması yaptı.
Medipol Başakşehir, akşam antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA