Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
23.08.2020 20:49 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:06
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-lacivertli futbolcular, sabah antrenmanında salonda kuvvet ve ağırlık çalışması gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan akşam antrenmanı ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: AA