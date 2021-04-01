Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü.

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Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

5'e 3 pas ve top kapma idmanıyla devam eden antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona ererken, Junior Caiçara ve Bolingoli Mbombo fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Medipol Başakşehir hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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